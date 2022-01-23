أختي تعيش في مشاكل وخصام زوجي ما أثر على المستوى الدراسي لأطفالها

أختي تعيش في مشاكل و خصام زوجي ما أثر على المستوى الدراسي لأطفالها

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خصام زوجي من الأوقات التي تظهر مدى قوة العلاقة مع زوجي، والتصرف في هذا الوقت يجب أن يكون بحذر شديد، حتى لا تهدد مشاعرهما السلبية المتراكمة حياتهما العائلية.

كما قد ألجأ أحيانا إلى تجاهل زوجي بعد الشجار، إما لانتظاره حتى يبدأ الصلح، أو لاقتناع المرأة بأنها ليست مخطئة.

أو أضن أنه بعد فترة من التجاهل، ستعود الأمور لحالها دون حاجة للمواجهة وسيبدأ الرجل في نسيان ما حدث ويتعامل بشكل طبيعي، ولكن هل فعلًا تجاهل الرجل هو التصرف الصحيح؟

بالمقابل يشير أخصائيو العلاقات الزوجية إلى أنه كلما طالت فترة الصمت والتجاهل بينهما، زاد الشعور بالغضب، إذ تنمو المشاعر السلبية.

وتزداد إذا لم تتعاملي معها عزيزتي في الوقت المناسب، وسيكون التغلب على الخلافات الزوجية وقتها أكثر صعوبة، فمع مرور وقت طويل دون نقاش معه حول أسباب خلافكما.

كما قد تنسين ما حدث بالفعل والأسباب الحقيقية وراء المشكلة، ولأنكِ لم تعالجي السبب الحقيقي وراءه.

كما سيظل أثره داخل نفسك حتى ولو لم تشعري بذلك،ومع أول خلاف بعد ذلك ستشعرين بغضب عارم،لأنك بالفعل لديك تراكمات سابقة.

لذا مجمل القول،قد تحتاجين للتجاهل أحيانًا حتى تمر الأمور بسلام،ولكنه ليس بالتصرف الصحيح دائما.

ونمو مشاعر الغضب داخلك وداخله. لذا يفضل أن يكون الأمر مجرد أخذ مساحة شخصية مؤقتة للهدوء، تتحدثان بعدها معا حول ما حدث.

ولا يجب أن تطول هذه الفترة عن يومين، حتى لا تفتر مشاعركما، وسنخبركِ عزيزتي فيما يلي، ببعض النصائح للتصرف السليم.