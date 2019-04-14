أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة مولودها الملكي

هددت “سامانثا ماركل”، أخت ميغان ماركل “دوقة ساسكس”، بإفساد فرحة قدوم مولودها الملكي، مع الأمير هاري وزوجته.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن أخت ميغان، قالت إنها ستطرح كتابا في الأسواق في نفس وقت الولادة.

وكانت سامانثا، قد انتقدت أختها ميغان علنًا، عدة مرات، بسبب علاقتها بأبيها وبها.

حيث تحدثت سامانثا باستمرار، عن وضع ميغان في العائلة الملكية، منذ خطبتها على الأمير هاري، في عام 2017.

وقبل موعد ولادة دوقة ساسكس بفترة وجيزة، احتلت أختها غير الشقيقة البالغة من العمر 54 عامًا، عناوين الصحف مرة أخرى.

وكشفت سامانثا، أن الجزء الأول من كتابها، والذي سيكون بعنوان “في ظل الدوقة”، سينشر في الأسواق “بحلول نهاية أبريل”.

وصرحت سامانثا لصحيفة ديلي ستار أونلاين: “إنها مذكرات صادقة دافئة وظريفة ونابعة من القلب، ليست كتيبًا سلبيًا”.

وأضافت : “لكن هل كل شيء بالكتاب إيجابي؟ شخصيا أنا أفترض ذلك، دعنا نقل فقط أن الثرثرة البغيضة عن ميغان ماركل على الإنترنت سلبية، وبالمقارنة فإن كتابي ليس كذلك، يبدو أن الناس يريدون كتابا بذيئا…. لكنه ليس كذلك”.

وبحسب صحيفة الصن، سيتم طرح الجزء الثاني من الكتاب في جويلية، أي قبل أسابيع من عيد ميلاد ميغان.

ولم تحضر سامانثا ولا والدها، حفل الزفاف الملكي، بعد اعتذار أبيها بسبب المرض قبل أيام فقط من الزواج، بينما تعرّضت الأخت الكبرى لميغان لنوبة برد.