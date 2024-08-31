أخذت أمتعتهم فقط.. طائرة تغادر المطار دون ركاب!

يوم الخميس، فشلت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF1162 بين باريس والجزيرة الإسبانية. في الهبوط في مطار تينيريفي جنوب الملكة صوفيا على الرغم من جهود الطيار.

وحاولت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، في البداية الهبوط ثلاث مرات. قبل أن يقرر الطاقم أخيرا الهبوط في غران كناريا في مطار لاس بالماس، وهي جزيرة أخرى في الأرخبيل.

ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى باتجاه تينيريفي، لكن هذه المرة مرة أخرى تعذر الهبوط بعد محاولتين جديدتين.

للأسف، تم اتخاذ القرار بالعودة بشكل دائم إلى غران كناريا. قامت فرق الخطوط الجوية الفرنسية برعاية الركاب الـ 90 بعد حوالي 10 ساعات من مغادرتهم، دون تناول الطعام.

وهنا تتعقد الأمور من جديد منذ أن غادرت الطائرة، كما أعلنت الشركة ولكن بدون الركاب وأمتعتهم في العنبر.

وكان جميع الركاب أمام بوابة الصعود إلى الطائرة، ورأوا الأمتعة يتم تحميلها في مخزن الأمتعة. ثم سمع البعض، أن الطيار كان سيقوم بمحاولة هبوط واحدة فقط.

والأسوأ من ذلك أن بعض الركاب الذين كانت أمتعتهم في مخزن الأمتعة واختاروا الصعود على متن الطائرة. على الرغم من خطر العودة إلى باريس. وجدوا الباب مغلقًا في النهاية. ما يكفي لإثارة المزيد من الغضب منذ أن قامت الطائرة أخيرا بهذا الهبوط الذي طال انتظاره في تينيريفي.

وأوضحت الخطوط الجوية الفرنسية، التي تم الاتصال بها، أن الركاب هم الذين قرروا عدم الصعود على متن الطائرة. لمواجهة خطر العودة إلى باريس.

وتؤكد الشركة أن معلومات محاولة الهبوط الواحدة أعطيت لهم مرتين. فيما يتعلق بالركاب الذين ما زالوا يختارون الصعود إلى الطائرة. لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، تقول الخطوط الجوية الفرنسية إنه ليس لديها معلومات.

يؤكد المشغل على أنه سيتم تسليم الأمتعة المتأخرة إلى أماكن إقامة الركاب في تينيريفي وسيتم الاتصال بكل راكب.