أخذ لقاحي الانفلونزا وكوفيد19 بنفس الوقت..مهياوي يحسم الجدل

أكد رياض مهياوي، عضو لجنة متابعة كوفيد19 على إمكانية أخذ لقاح “الانفلونزا” الموسمية مع لقاح كورونا دون تسجيل أعراض جانبية. وأضاف، يمكن أن نأخذ جرعتي اللقاحين بنفس الوقت تقريبا لا توجد مدة معينة فاصلة بينهما لأنهما يعملان على فيروسات مختلفة”.

كما كشف مهياوي، أن الجزائر اقتنت مليوني جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية. كما أضاف مهياوي أنه تم توزيعها على المستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة لكي تنطلق في عملية التلقيح ابتداء من اليوم الاثنين.

وقال مهياوي في تصريح للإذاعة الجزائرية، “العام الماضي لم نسجل حالات وفاة من الانفلونزا الموسمية”. تابعا “لأننا كنا تحت الإجراءات الوقائية المجابهة لانتشار كورونا ونتمنى أن نعود لنفس التدابير الاحترازية هذا الموسم”. “لاسيما التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات لكي نخفض من معدل انتشار الانفلونزا “-يضيف مهمياوي-.

ومن جانب آخر دعا مهياوي، الى التزام الحيطة والحذر اتجاه ارتفاع وتيرة الاصابات بكوفيد 19 في الاسابيع الماضية. كما أشار انها قد تكون بداية لموجة رابعة وقال في الخصوص” لدينا الآن الوقت والإمكانيات والخبرة من أجل توقيف العدوى “.

وفي سياق مغاير، ردّ البروفيسور مهياوي بشأن تصنيف المتحور “اوميكرون” بالخطير جدا. حيث قال “إن المتحور سجل 32 طفرة منه عكس دلتا الذي سجل طفرتين وهو ما جعل جميع البلدان تعلن الطوارئ”. كما دعا إلى الانتظار فترة تتراوح الأسبوع إلى اثنين من أجل تحديد علمي لخصائص هذا المتحور.

كما كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19، في تصريح خص به النهار أونلاين. أن قرار غلق المجال الجوي بسبب المتحور الجديد أوميكرون تعود إلى سلطات البلاد.

وأشار رياض مهياوي أن اللجنة العلمية ستقوم برفع تقريرها حول المتحور الجديد إلى الجهات الوصية. في انتظار اتخاذ القرار المناسب من طرف السلطات العليا.

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