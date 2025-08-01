أخريب: “سنخوض بطولة “الشان” بنية العودة باللقب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، لحلو أخريب، بان مشاركتهم في بطولة “الشان”، الهدف منها العودة باللقب.
وصرح أخريب، اليوم الجمعة، من مطار “هواري بومدين”: “حضرنا كما ينبغي في تربص سيدي موسى من أجل تشريف الجزائر في أوغندا ضمن بطولة “الشان””.
كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “نتنقل إلى أوغندا بنية العودة باللقب، وسنخوض مشوارنا مباراة بمباراة”.
وأردف: “نملك مجموعة جيدة، وهناك انسجام كبير بين القدامى واللاعبين الشبان، وسنضع اليد في اليد لبلوغ هدفنا”.
وتابع لحلو أخريب: “شخصيا سأعمل على تقديم أفضل ما لدي، لمساعدة زملائي، وتأكيد أحقيتي في تقمص ألوان المنتخب الوطني”.
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