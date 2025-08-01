أخريب: “سنخوض بطولة “الشان” بنية العودة باللقب”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، لحلو أخريب، بان مشاركتهم في بطولة “الشان”، الهدف منها العودة باللقب.

وصرح أخريب، اليوم الجمعة، من مطار “هواري بومدين”: “حضرنا كما ينبغي في تربص سيدي موسى من أجل تشريف الجزائر في أوغندا ضمن بطولة “الشان””.

كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “نتنقل إلى أوغندا بنية العودة باللقب، وسنخوض مشوارنا مباراة بمباراة”.

وأردف: “نملك مجموعة جيدة، وهناك انسجام كبير بين القدامى واللاعبين الشبان، وسنضع اليد في اليد لبلوغ هدفنا”.

وتابع لحلو أخريب: “شخصيا سأعمل على تقديم أفضل ما لدي، لمساعدة زملائي، وتأكيد أحقيتي في تقمص ألوان المنتخب الوطني”.