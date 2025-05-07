أخريب: “لا يجب أن نستصغر غامبيا ونراهن على التأهل”

حذّر لاعب المنتخب المحلي، لحلو أخريب، من مغبة الوقوع في فخ التساهل، أمام منتخب غامبيا، في إياب الدور الأخير المؤهل لـ”شان” 2025.

وأكد أخريب، في تصريح من سيدي موسى، أمس الثلاثاء، على هامش المنطقة المختلطة. أن منتخب غامبيا، الذي سيلاقيه “الخضر” هذا الجمعة، بعنابة، يملك لاعبين جيدين ويطبقون كرة جميلة.

مضيفا: “غامبيا يملك بعض اللاعبين الجيدين. طبقوا كرة جميلة رغم سوء أرضية الميدان ذهابا، ويمكن أن يقدموا أداءً قويا حينما يجدون أرضية جيدة”.

وواصل لاعب “الكناري”: “لا يجب أن نستهزئ بهذا المنتخب، علينا أن نركز وكل لاعب واعٍ بالمسؤولية التي تنتظرنا ونتمنى التأهل”.