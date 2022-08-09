أخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى356376 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 104 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180154. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الاثنين 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجدّدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما دعتهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

وشدّدت أيضاً على أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان هامان إلى غاية القضاء نهائياً على هذا الوباء.

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