أخر تفاصيل إنفجار قنبلة تقليدية على 6 أطفال بالبويرة

تم نقل الطفل عباسي سليم المصاب في انفجار القنبلة التقلدية في تامزيابت بلدية أحنيف ولاية البويرة الى مستشفى تيزي وزو.

الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات وهو الان في غرفة العمليات، كشفت مصادر طبية للنهار انه تم بتر رجليه الاثنتين.

فيما تم نقل الاطفال الثلاثة المصابين الى مستشفي الاخضرية بالبويرة.

كما تم نقل طفل الرابع الى مستشفي سور الغزلان لتخفيف من ضرر الاصابة مؤقتا لنقله بعدها الى مستشفي الاخضرية..

وبعدها تم نقله الى المستشفي الجامعي مصطفي باشا بالعاصمة، الطفل اسمه عبد الرؤوف سوم ، عمره 10 سنوات.

اما الثلاثة الاخرين فيخضعون للمراقبة الطبية بمستشفي الاخضرية بالبويرة.