أخر حصيلة لفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19. فيما تماثل 3 أشخاص للشفاء، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 270688 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182324حالة. في حين وصل عدد الوفيات إلى 6880 حالة. كما سجلت ذات الوزارة تواجد مريض واحدة في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.