أخر نسخة من الهاتف الذكي realme تحظى بإهتمام عالمي كبير

حققت realme، العلامة التجارية الأسرع نموا للهواتف الذكية، مؤخرا ضجة في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم. مع الإطلاق الكبير لمنتجها المتطور ، سلسلة realme 11 Pro 5G. حظيت هذه السلسلة الرائعة باهتمام كبير لعناصر تصميمها التي تشبه العلامات التجارية الفاخرة والقدرات الرائدة على مستوى الكاميرا.

ومن المتوقع أن يدخل هذا المنتج المطلوب قريبا إلى سوق شمال أفريقيا. ليقدم مزيجا من الأناقة وتكنولوجيا الكاميرا المتطورة للمستهلكين في المنطقة.

رائد و متميز مع كاميرا ذات مستوى احترافي

يتصدر هاتف realme 11 Pro + 5G الجديد قائمة منتجات realme الرائدة لهذا العام ، حيث يتميز بكاميرا OIS SuperZoom بدقة 200 ميجابكسل.

كما تعتمد الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل على realme 11 Pro + 5G على نظام كاميرا Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom. الذي تمت ترقيته بحجم مستشعر كبير يصل إلى 1 / 1.4 بوصة. وحجم بكسل يبلغ 2.24μمتر وفتحة f / 1.69 . وكلها تأتي في إطار تعديلات رائدة في نفس النطاق السعري – قفزة عملاقة عند مقارنتها بالمنافسين الذين ما زالوا يستخدمون مستشعر IMX766.

مع تقنية التكبير / التصغير داخل المستشعر ، يمكن ل realme 11 Pro + 5G دعم وضع التكبير / التصغير بدون فقدان 2x / 4x. والذي يسمح للمستشعر بالتبديل بين أوضاع الصورة المختلفة لتحقيق نفس العدد من وحدات البكسل الحقيقية في زاويات مختلفة. بحيث يكون تكوين التصوير بأكثر حرية بغض النظر عن المسافة.

نتيجة لذلك ، يعد realme 11 Pro + 5G أول هاتف محمول في الصناعة مزود بتكبير / تصغير بدون فقدان 4x. ودقة الصورة في هذا الجزء المحوري أعلى بنسبة 242٪ من دقة المنتجات المماثلة.

كما يحتوي realme 11 Pro + 5G أيضا على ميزات كاميرا مثيرة للاهتمام مثل Super Group Portrait و One Take. والذي يستخدم للتكوين الذكي مع خوارزمية الذكاء الاصطناعي ، لإنشاء صور متعددة “أفضل زاوية” في وقت واحد.

تصميم Sunset Beige

لمواصلة الالتزام بالتصميم المستقبلي ، يتعاون realme Design Studio هذه المرة مع Matteo Menotto. المصمم السابق ل GUCCI Prints . ولد ماتيومينوتو في عاصمة الموضة – ميلانو ، المعروفة بمطبوعات الأزياء. فإن شكل realme 11 Pro + مستوحى من هذه الطباعة و إنه وصف مثالي لهذه اللحظة الأكثر جمالا. تشبه وحدة العدسة المستديرة الشمس المشرقة و يرمز الخط الأصفر في المنتصف إلى الطريق الممتد بعيدا. واللون المستخدم لهذا المظهر – البيج – هو لون الشمس التي تمتد فوق المباني على كلا الجانبين. أسمت realme هذا اللون الزاهي و المبهج ل realme 11 Pro +: شروق الشمس بيج.

تبدأ رحلة جديدة في تلك اللحظة الخاصة عندما تضرب الشمس جانب المباني الإيطالية.

حول realme:

realme هي شركة عالمية ناشئة لتكنولوجيا المستهلك تعمل على خلق حركية في سوق الهواتف الذكية ومجال إنترنت الأشياء المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتقدمة. يوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تكنولوجيا نمط الحياة مع ميزات متميزة وجودة وتصميمات عصرية للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست من قبل Sky Li في 2018 وبدافع من روحه “Dare to Leap” ، أصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا في غضون ثلاث سنوات فقط. دخلت Realme 61 سوقًا على مستوى العالم ، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ، وتضم قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 140 مليون مستخدم. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.realme.com.