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أخشى الفتنة والأطماع.. فهل أجد زوجا يساعدني على الإرتياح  

باب الفرج
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أخشى الفتنة والأطماع.. فهل أجد زوجا يساعدني على الإرتياح   صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

شابة في ربيع العمر من الجزائر العاصمة، مطلقة أم لطفلة تحت  رعايتها، تبلغ من العمر 27 سنة، ماكثة في البيت.

متوسطة القامة، جميلة وأنيقة،  تتمنى أن يلاقيها القدر برجل شهم من أجل الاستقرار في رحاب الحلال.

زوج كريم وتقي، سنه لا يتجاوز 50 عاما،  لا تمانع إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد.

ترضى أن تكون زوجة ثانية لمن  يوفر لها  مسكن خاص ويعدها بالإحسان والعشرة الطيبة ترضى الإقامة معه في أية مدينة.

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التعليقات (3)

  • NAZIM

    Contactez moi sur mon mail, je suis interessé.

  • karim

    je suis intéressé voila mn num 0552293451

  • toufik

    السلام عليكم.أنا توفيق 36 سنة من العاصمة أريد التعدد مع زوجة تكون على قدر من الأخلاق لا يهمني جمالها و لا مستواها العلمي.لمن يهمها الأمر إرسال رسالة مشكورة على البريد toufikbahdja@gmail.com

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