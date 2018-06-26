أخشى الفتنة والأطماع.. فهل أجد زوجا يساعدني على الإرتياح  

شابة في ربيع العمر من الجزائر العاصمة، مطلقة أم لطفلة تحت رعايتها، تبلغ من العمر 27 سنة، ماكثة في البيت.

متوسطة القامة، جميلة وأنيقة، تتمنى أن يلاقيها القدر برجل شهم من أجل الاستقرار في رحاب الحلال.

زوج كريم وتقي، سنه لا يتجاوز 50 عاما، لا تمانع إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد.

ترضى أن تكون زوجة ثانية لمن يوفر لها مسكن خاص ويعدها بالإحسان والعشرة الطيبة ترضى الإقامة معه في أية مدينة.

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الرقم السّرّي:100

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