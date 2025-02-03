أخشى على زواج أختي بسبب أمي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدتي قراء الموقع الكرام، أتمنى لكم الخير والهناء، حبا في عائلتي قررت أن أشارككم انشغالي علني أجد حلا لمشكلة أخشى أن توقع أختي في براثين الطلاق.

سيدتي لي أخت متزوجة، وعلاقتها بزوجها تعرف خلافات كأي ثنائي وهو أمر وارد في أي علاقة زوجية.

لكن أمي تقلق كثيرا بشأنها، وتكره أي تصرف مهما كان بسيطا يعكر صفو أختي.

وما إن تعيد أختي لها ما يحصل بينها وبين زوجها تغضب وتقحم نفسها بينهما. وفي أوقات كثيرا تتصعد أمورهما بسبب تدخل أمي.

حاولت كثيرا مناقشتها وإفهامها أن هذا تصرف غير صحيح لكنها تغضب مني ولا تقتنع. وترى أنه من حقها التدخل في شؤون بناتها.

وبالمقابل أختي أيضا بدأت تتذمر من الأمر، فكي فأتصرف مع والدتي فلا أنا وأختي نعرف كيفية التفاهم معها..؟

أختكم سلمى من الوسط

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله أختي الفاضلة، أولا دعيني أرحب بك وأشكرك على الثقة في موقعنا.

كما لا يفوتني أن أسأل الله لك التوفيق والصلاح في القول والعمل، احترمت كثيرا حبا لعائلتك. وحرصك على حب أمك وسعادة أختك. وهذا ما يزيد عل عاتقك المسؤولية.

فمن جهة أمك التي رضاها من رضا المولى تعالى فلا يخفى علينا جميعا ما للوالدين من حق عظيم على أبنائهم في طاعتها وبرهما.

فهي من أعظم الأعمال الصالحة وأرجاها عند الله تعالى، ومن جهة أخرى شمل أختك الذي بات مهددا بسبب تصرفات والدتك.

أختي الفاضلة، طاعة أمك أمر مفروض عليك، لكن إن رأيت فسادا منها أو ظلم. وأصرت على موقفها لابد من التدخل مع التزامك بحسن العشرة والمعروف معها.

لأنه من أكثر أسباب الشقاق بين الزوجين هو التدخل الأناني لأهلهما بحجة الخوف عليهما وتأمين حياة البنت أو الولد. وهو ما تشعر به أمك.

لكن وبما أنها سريعة الغضب ودائمة القلق بشأن ابنتها حاولي أنت أن تنصحي أختك بعدم إخراج مشاكلها لطرف ثالث. حتى لا تصل مسامع أمك، إلا في حالة العجز عن حلها وهنا يكون لنا قول آخر.

وإن سألتها تقول أن أمورها مع زوجها في خير وصلاح، وإن يكن هناك من خلافات فتحل داخل الأسرة، هذا يقلل من رغبتها في التدخل. مراعية في ذلك راحة أمك وهناء بالها عنها.

ولا تنسوا أن فضل أمكم لذا دوما أعربوا لها عن قيمتها العالية في حياتكم، وعدم استغنائكم عن عطفها وحبها وأيضا خبرتها في الحياة. فما تدخلها في حياتكم إلا دفاعا عن مصالحكم، وحبا فيكم، فتعاملوا معها برفق، وفق الله بينكم وسدد خطك أختاه.