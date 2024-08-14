قناة النهار أخصائية تغذية : السكر مع الصبح..أكثر حاجة تهلك بيها الجسم تاعك بقلم قناة النهار نشر في 14 أوت 2024 - 10:21 شارك غرِّد أرسل 199 0 أخصائية تغذية : السكر مع الصبح..أكثر حاجة تهلك بيها الجسم تاعك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wnf7M اقرأ أيضا الشيخ النوي: "المترشحين للرئاسيات في ثلاثة خاوتنا.. ولي كتبلو يولي رئيس الجمهورية مبروك عليه" قناة النهار 11 أوت مختصة في أمراض النساء : "أي حمل خارج الرحم لازملو الإجهاض " قناة النهار 13 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : نواب البرلمان يقومون بحملات تحسيسية في المقاهي لإبراز أهمية الإنتخابات قناة النهار 13 أوت صريح جدا : أجواء تاريخية وفرحة هستيرية للجزئريين بعد تتويج إيمان خليف بالذهبية قناة النهار 10 أوت بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية قناة النهار 27 جويلية شاهد الرئيس تبون يكرّم متفوقة في "البيام" من ذوي الهمم بعد تحصلها على معدل 18.08 قناة النهار 06 أوت صريح جدا :هذا هو الراتب الشهري الذي يحقق السعادة للجزائريين قناة النهار 29 جويلية نهاركم مبروك : العدد 24 قناة النهار 11 أوت عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت صريح جدا : كم تقيم نسبة جمالك من 10..هذه مقاييس الجمال عند الجزائريين !؟ قناة النهار 03 أوت