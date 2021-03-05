أخصائية في الأمراض الصدرية: نتوقع موجة ثالثة من كورونا.. واللقاح لن يقضي على الفيروس

توقعت الأخصائية في الأمراض الصدرية، الدكتورة نجاة غمادي، أن تشهد الجزائر موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع القادم.

وقالت في تصريح للجريدة الإلكترونية Esseha إن تسجيل حالات بالفيروس المتحور يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة لتفادي العودة لنقطة الصفر.

وأشارت أن الفيروس سريع الانتشار بنسبة 70 بالمائة اكثر من الفيروس الأصلي وخطورته تكمن في انتقاله السريع من شخص لآخر.

وحذرت الاستهتار في تطبيق التدابير الاحترازية الذي قد يدخلنا في كارثة صحية.

وتتوقع الأخصائية في الأمراض الصدرية أن تشهد الجزائر موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا في الأسبوع القادم.

ويأتي هذا بسبب التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية والتجمعات الكثيرة في عدة ولايات.

وأوضحت أن اللقاح لن يقضي على الفيروس وإنما يقلل من الإصابة بالتعقيدات الصحية والوفيات خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.