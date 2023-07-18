أخصائي في الاعصاب ومساعدته وبائعة بصيدلية متورطون في بيع وصفات طبية لمروج مخدرات

بعد 50 سنة قضاها في مهنة الطب، وجد طبيب أخصائي في الاعصاب بحي الكاليتوس شرقي العاصمة المدعو ” ب.ف”. نفسه متابعا في قضية جزائية خطيرة وقائعها، كادت تكلفه الحبس. برفقة منظفة بعيادته الطبية، إلى جانب بائعة في صيدلية المسماة ” م.ك”. بعد ضبط مصالح الأمن وصفات وشهادات طبية صورية في منزل مروج مخدرات .

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 14 ماي 2023. في أعقاب عملية توقيف للمتهم في قضية الحال المدعو ” ق.ب” لورورد معلومات عنه مفادها ترويجه للمخدرات بالحي الذي يقطن به. بحيث كللت العملية إثر مداهمة للمسكن العائلي بحجز 5 وصفات طبية صورية. ” بدون بيانات” عليها ختم الطبيب المتهم الذي يمارس مهامه في عيادته بحي الكاليتوس بالعاصمة ويتعلق الأمر بالمدعو ” ب.ف”.

التحقيق يكشف..

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف الطبيب محل الذكر ومساعدته المنظفة بعيادته. بناء على تصريحات المتهم الموقوف الذي أقر بأن الوصفات الطبية تخص الطبيب محل المتابعة. وسلمتها له مساعدته بمشورته وموافقته بالعيادة مقابل مبلغ 5000دج للوصفة الطبية.

كما كللت التحقيقات في ذات القضية بتوقيف المتهمة الثالثة بائعة في محل الصيدلية المسماة ” م.ك”. التي ادلى المتهم عنها في تصريحاته عند رجال الشرطة. بأنها تقوم ببيع له المؤثرات العقلية بعد ملأ الوصفات الطبية محل الجريمة. بأسماء أشخاص مرضى يتابعون العلاج لدى اخصائي الأعصاب. مضيفا أن البائعة المتهمة تبيع له الدواء بعد تزوير الوصفات الطبية لتمكينه من أقراص ” ليريكا” و” ترامادول”. التي كان قد استفاد منها في وقت سابق من لدن الطبيب المتهم بحكم متابعة العلاج عنده، لاصابته بآلام في الظهر.

وكشف المتهم في محاضر سماعه وقائع خطيرة حين إقراره أن الصيدلانية تقوم بالعملية. لتمكينه من تلك الأدوية مقابل مبلغ مالي يقدر ب 5 آلاف دج هي الاخرى، وعليه تم توقيف المعنية لاخضاعه للتحقيق.

المتهم الطبيب في الجلسة نفى نفيا قاطعا تعامله المشبوه مع المتهم الموقوف، مصرحا بأن المعني زاره في عيادته في تاريخين متفرقين أولها يوم 1 مارس 2023 وخلالها حرر له وصفة طبية تحوي على أقراص “ليريكا” للتخفيف عن الام الظهر التي كان يعاني منها المتهم، ثم حرر وصفة طبية ثانية بعد مضي 5 أيام فقط تتضمن أقراص ” ترامادول ” لنفس المتهم الذي زاره للمرة الثانية لتفاقم وضعه الصحي، ناكرا كل ادعاءاته خلال مجريات التحقيق.

كما صرح الطبيب المتهم أيضا للقاضي أن المتهمة المنظفة، التي يستعين بها في اجراء الأشعة للمرضى وتسجيل اساميهم في السجل الطبي، شاهدة على أقواله.

وفي ذات السياق أكدت المنظفة المتهمة بأن المتهم زار العيادة الطبية مرتين في أسبوع واحد وقامت بتدوين اسمه في السجل المعتمد عليه بالعيادة، لإجراء فحوصات طبية، ناكرة تسليمه الوصفات التي كان عليها ختم الطبيب بحكم ان الختم لا تحوز عليه بتاتا.

ومع تمسك المتهمة البائعة بالصيدلية لما نسب اليها من تهم التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين .