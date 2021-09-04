أخصائي في البيولوجيا: ظهور سلالة mu كان متوقعا وهكذا يتم تحفيز المناعة من جديد

قال الدكتور عبد الباسط معوط أخصائي البيولوجيا العيادية وعلم الفيروسات في حديث لإذاعة سطيف. إن ظهور سلالة mu كان متوقعا وستظهر بعدها سلالات أخرى. وكل ما طالت مدة الفيروس زاد عدد الطفرات والسلالات والحل في التلقيح.

وشدد المتحدث على ضرورة الإسراع في التلقيح لمنع الفيروس من التحور. مشيرا أن اللقاح محفز للجهاز المناعي هدفه حماية الشخص من المرض ومن المضاعفات الخطرة للمرض.

وقال “في حال اختفت الأجسام المضادة من جسم الإنسان بعد مدة زمنية معينة من الوارد تحفيز المناعة من جديد. بجرعة أخرى كل سنة أو سنتين حسب الدراسات”.

وأضاف “اللقاحات الموجودة حاليا في الجزائر منتقاة بعناية فائقة جدا. اللقاح يبقى أياما فقط في جسم الإنسان بعدها يختفي لكن يبقى أثره و هو تحفيز الجسم المناعي. بالتلقيح نكسر سلسلة العدوى و نحقق المناعة الجماعية وإلا ستكون هناك موجة أخرى ومتحور جديد”.

وتابع “الإشكال لدى المجتمع الجزائري انه يتعامل مع الملموس. حيث لاحظنا نقص في الإقبال على التلقيح بمجرد انخفاض عدد الحالات و زيادة في الإقبال لما كانت الإصابات مرتفعة”.