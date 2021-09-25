أخصائي في علم الأوبئة: أعراض الأنفلونزا الموسمية وكورونا متشابهة

أفاد حمزة روابح الأخصائي في علم الأوبئة والطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بولاية سطيف، أن أعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.مؤكدا على ضرورة التباعد في الحالتين وارتداء القناع الواقي وغسل اليدين لتفادي العدوى ،مع استشارة الطبيب ان استدعت الضرورة والحاجة.

وقال الأخصائي في حديثه لإذاعة سطيف، أن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية ستبقى سارية المفعول، والملقحون ضد كورونا يخضعون للقاح المضاد للأنفلونزا.على أن تكون المدة الفاصلة بين لقاح ولقاح آخر لا تقل عن 14 يوما.مشيرا أنه لا علاقة بين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد واللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية.

مضيفا، أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد المصابين بالأنفلونزا الموسمية خلال الموسمين الماضيين وهذا راجع الى اجراءات الوقاية المطبقة على الكوفيد19.مشددا على ضرورة إستشارة الطبيب قبل تناول اي دواء بما فيها مضادات الالتهاب الكورتيكويد.التي قد يؤدي تناولها العشوائي والمفرط الى مضاعفات خطرة وقد تكون سببا في إضعاف المناعة.

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