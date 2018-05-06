أخطاء شاوشي تسبب صُداعا لـ “ماجر” !!

تصرفات لامسؤولة وأخطاء كارثية تلك التي بات يرتكبها “أحسن حارس في إفريقيا” على حد تعبير الناخب الوطني “رابح ماجر” الذي أكد دائما دعمه اللامشروط لـ “فوزي شاوشي”.

وكان حارس مولودية الجزائر سببا في تعادل فريقه في الجولة الأولى لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما أنه تسبب في صراع مع عون الملعب في “تيزي وزو” عوقب على إثرها بالإيقاف لـ4 مباريات نافذة.

وارتكب شاوشي العديد من الأخطاء هذا الموسم في مختلف مباريات البطولة على غرار مباراة إتحاد العاصمة

ولم يكن حاسما لفريقه إلا في بعض المباريات هذا الموسم.

تصرفات شاوشي وأخطائه تضاعف الضغط على “ماجر” الذي يصر دائما وأبدا على الحارس الجزائري.