أخطاء في تربية الأولاد تجنبوها يا معشر الآباء والأمهات

بعفوية من الوالدين، ودون قصد منهم قد يبدي الإباء والأمهات تصرفات في حياتهم اليومية يكون لها أثر بالغ في تربية الأولاد، تترك فيهم عاهات نفسية مستديمة تؤثر على شخصيتهم في المستقبل، أرجوا أن ينتبه لها كل من نيته أن يربي أطفالا سعداء مستقرين نفسيا.

أخطاء في تربية الأولاد

نهدد الأولاد أننا سنتركهم إن وجدنا منهم سلوكاً لا يعجبنا، وهذا خطأ، لأنه يخلق فيهم خوفا كبير من فقداننا.

عدم الكذب على الأطفال لأن هذا قد يجعله يفق الثقة في الوالدين.

عدم تشويه الواقع وتلقينه الأشياء المرعبة في الحياة بطريقة سلسة فيها شيء من البساطة لنحضره لخوض الحياة بكل هدوء

بما أن الأطفال كالإسفنج فهم يمتصون كل ما يلاحظونه ويقلدونها بسلبياتها وإيجابياتها، ولهدا يجب أن نحرص أن نكون إيجابيين وان لا نظهر إلا الجميل من سلوكنا.

نعامل كل طفل بطباعه الخاصة وان لا تكون لنا طريقة واحدة مع كل أولادنا فما يصلح مع الكبير لا يصلح مع الصغير، وما يجب مع البنت لا يجب مع الولد، والعكس بالعكس، وهذا يحتاج منا ذكاء ومجهود.

عدم رفع الصوت عند عقاب الطفل، لأن الصوت المرتفع لا يلقون له البال، على عكس الصوت الخافت.

التفريق بين الاهتمام واللهفة الزائدة فيها، فالاهتمام واجب أما اللهفة الزائرة في الاهتمام تضعف الشخصية وتجعله أكثر إتكالية علينا.

هذه نقاط بسيطة، ونقاط أخرى كثيرة يجب علينا أن نهتم لها، فعلى قدر ما تبدوا لنا بسيطة فغن أثرها بالغ على مستقبل فلذات أكبادنا.