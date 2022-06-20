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قناة النهار

أخطاء كثيرة يقوم بها المصطافين على الشاطئ.. تعرضهم لحوادث خطيرة

بقلم قناة النهار
أخطاء كثيرة يقوم بها المصطافين على الشاطئ.. تعرضهم لحوادث خطيرة
مجتمع
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رابط دائم : https://nhar.tv/ZmCZK
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