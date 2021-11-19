أخطاؤنا نحن كآباء وأمهات

في فترة عشر سنين أولى من عمر الطفل قد يصدر من الاباء والامهات أخطاء تبدو عفوية بالنسبة لنا، لكن لها أثر بالغ في تربية أولادنا، فكثيرا ما نتصرف بطريقة غريزية وبدون وعي مننا وهذا بدافع الحب ولكن هذه التصرفات تؤذي فلذات أكبادنا وتسبب لهم إن صحّ القول عاهات نفسية مستديمة تؤثر على شخصيتهم في اللاحق.

نهدد الأولاد أننا سنتركهم إن وجدنا منهم سكلوك لا يعجبنا، وهذا خطأ، لأنه يخلق فيهم خوفا كبير من فقداننا.

عدم الكذب على الأطفال لأن هذا قد يجعله يفق الثقة في الوالدين.

عدم تشويه الواقع وتلقينه الأشياء المرعبة في الحياة بطريقة سلسة فيها شيء من البساطة لنحضره لخوض الحياة بكل هدوء.

أخطاؤنا نحن كآباء وأمهات

بما أن الأطفال كالإسفنجة فهم يمتصون كل ما يلاحظونه ويقلدونها بسلبياتها وإيجابياتها، ولهدا يجب أن نحرص أن نكون إيجابيين وان لا نظهر إلا الجميل من سلوكنا.

نعامل كل طفل بطباعه الخاصة وان لا تكون لنا طريقة واحدة مع كل أولادنا فما يصلح مع الكبير لا يصلح مع الصغير، وما يجب مع البنت لا يجب مع الولد، والعكس بالعكس، وهذا يحتاج منا ذكاء ومجهود.

عدم رفع الصوت عند عقاب الطفل، لأن الصوت المرتفع لا يلقون له البال، على عكس الصوت الخافت.

التفريق بين الاهتمام واللهفة الزائدة فيها، فالاهتمام واجب أما اللهفة الزائرة في الاهتمام تضعف الشخصية وتجعله أكثر إتكالية علينا.

هذه نقاط بسيطة، ونقاط أخرى كثيرة يجب علينا أن نهتم لها، فعلى قدر ما تبدوا لنا بسيطة فغن أثرها بالغ على مستقبل فلذات أكبادنا.