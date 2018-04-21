أخطر القراصنة في الجزائر يتوعد.. سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن الوطن

يعد الهاكر الجزائري “اسماعيل مان 54” من أخطر القراصنة في العالم ومطلوب لدى كثير من أجهزة الاستخباراتية الأجنبية.

حيث يتلقى تهديدات يوميا بحكم ما يقوم به، ويتصدى للهجمات الالكترونية التي تستهدف الجزائر

“اسماعيل مان 54” يعمل في مكان سري يعمل على عدة جبهات، يقوم بالتصدي لمخططات الفتنة، التحريض، كشف الجواسيس والعملاء عبر الأنترنت.

ويصف “اسماعيل مان 54” نفسه بالشخص الوطني الدفاعي، يحمل غيرة وطنية للدفاع عن الجزائر من أي تهديد داخلي وخارجي.

واستطاع اسماعيل اختراق “جدار النار” للعديد من دول ويكشف المستور من عملاء “الموساد”.

وشكل اسماعيل جيشا الكترونيا خصيصا للدفاع عن أمن واستقرار الجزائر.