أخطر من الفسفور الأبيض.. قنابل غير مسبوقة تستهدف غزة

قال الناطق بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، أن الكيان الصهيوني، يتبع “أسلوب ممنهج بالقتل، أما بالقصف بقنابل ضخمة، أو الأمراض، أو الجوع”.

وكشف ذات المسؤول، في تصريح لموقع “سكاي نيوز العربية”، أن ما سقط على قطاع غزة خلال الأيام الماضية من قنابل “أخطر حتى بكثير من الفسفور الأبيض”.

مشيرا إلى إنها قنابل غير مسبوقة بسبب حجم الضرر الكبير الذي تحدثه سواء في البنى التحتية، أو في أجساد الشهداء والجرحى.

وقال جبريل أن “الفسفور الأبيض يعد من القنابل الخطرة والمحرمة دوليا. لكن الكل يعلم هنا أن ما يتم إطلاقه على غزة أخطر بكثير من الفسفور الأبيض”.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الجيش الصهيوني، استخدم قنبلتين على الأقل تزن الواحدة منهما ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام)، خلال قصفها مخيم جباليا في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.

ويبلغ عرض الحفرتين الناتجتين عن الانفجار 12 مترا، وهي أبعاد تتفق مع الانفجارات تحت الأرض التي قد ينتجها هذا النوع من الأسلحة، في التربة الرملية الخفيفة.

وتعرض مخيم جباليا لقصف يومي الثلاثاء والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه أسفر عن 195 قتيلا و777 مصابا و120 مفقودا.

وألقى الجيش الصهيوني 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية، حسب تثديرات فلسطينية.

واستخدم جيش الإحتلال، منذ إنطلاق الحرب في غزة قبل شهر، قوة نارية هائلة تجاوزت كل الحروب السابقة على القطاع. وصارت تستخدم ما يعرف بـ”الحزام الناري”، الذي يعني شن عشرات الغارات على مكان واحد.

كما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، مؤخرا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل “الفسفور الأبيض” على وسط غزة.

هذا ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحا حارقا بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة.

ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، لكن الكيان الصهيوني، لم يوقع على الاتفاقية وغير ملزم بها.