أخطر من كورونا ويسبب ضعف التنفس وتورم الدماغ.. فيروس “نيباه” يهدد العالم

حذر تقرير خاص نشرته صحيفة الغارديان البريطانية من تفشي فيروس نيباه في الصين، وانتقاله لباقي الدول، مما سيتسبب بجائحة عالمية.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، جاياسري آير، إن فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا.

ووفقا للتقرير يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ.

ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%، ومصدره هو خفافيش الفاكهة.

وحسب ذات التقرير، ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

وأشار التقرير أنه يمكن انتشار هذا الوباء في أستراليا وبنغلاديش والهند والصين وتايلاند وإفريقيا، وينتقل من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر.

ويمكن أن ينتقل أيضا من شخص لآخر، ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض.

ويعاني المصابون بعدوى فيروس نيباه من حمى وسعال وصداع وآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية.

ويدخل حوالي 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بأمس الحاجة إلى مساعدة في التنفس.

ويعاني المرضى الذين تطور لديهم المرض من ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب وحرارة الجسم.