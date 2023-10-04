أخفت 14 ألف قرص “صاروخ” في “القصب”.. الإطاحة بعصابة المهلوسات

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، مؤخرا قضية جزائية على محكمة الجنح، يتابع فيه 7 متهمين، 5 خمسةٌ منهم موقوفين والبقية في حالة فرار، كانوا ينشطون في مجال نقل وتخزين الأقراص المهلوسة من نوع ” بريقابيل ” للمتاجرة بها باقليم منطقة الحراش وضواحيها. كما مكنت العملية من استرجاع 2520 قرص مهلوس من نوع ” بريقابيل ” ومبلغ مالي مقدر ب بحوالي 45 مليون سنتيم.

القضية انطلقت بعد معلومات وردت مصالح الأمن إليها بتاريخ 3 فيفري 2022، لوجود سيارة مشبوهة من نوع “طيوطا ياريس” رمادية اللون على متنها شخصين يقومان بنقل كمية من المؤثرات العقلية إلى بلدية باش جراح للمتاجرة فيها.

واستغلالا للمعلومة، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان وعلى مستوى مفترق الطرق بواد اوشايح، تم توقيف السيارة على متنها شخصين وبمجرد مطالبتهم للسائق التوقف لاذ بالفرار.

ولأن الطريق كانت به زحمة سير، توقف السائق، أين قام مرافقه برمي كيس أسود اللون به كمية كبيرة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريقابين ” 300ملغ، بمجموع 1050من نافذة السيارة. تحت أنظار رجال الشرطة فتم استرجاع الكيس. وتوقيف المعنيين كل من “ر.محمد الشريف”، “ق.أمحمد”. مع استرجاع مبلغ 12000 ألف.

التحريات الأولية

كما توصلت التحريات الأولية في ذات القضية بعد سماع المشتبه فيهما، إلى وجود شخصين على صلة بالقضية. وهما ” ر.ح”،و” ش.ن” المدعو ” ساسي”.

ومواصلة للتحقيقات تنقل عناصر الأمن إلى المفرغة العمومية ببلدية ببوروبة، أين وجدوا دراجة نارية مركونة. وبعد ولوجهم لمحهم شخص ” ح.أ” يحمل حقيبة يدوية يقوم بعدّ الاموال المقدر ب432000 دج. في حين لاذ المدعو ” ر.ح” بالفرار.

بحيث أسفرت عملية المداهمة على العثور على كيس بلاستيكي اسود اللون به كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابيل، مخباة باحكام داخل القصب البري تقدر كميتها ب14700 قرص.

كما أوقفت عناصر الشرطة المدعو ” ش.ناصر” الملقب ” ساسي” الذي كان يراقبهم عن بعد، برفقة شريكه” ح.ح ”

وخلال مجريات التحقيق، صرح المتهم ” ق.امحمد” أنه بتاريخ 3،فيفري 2022، اتصل به المتهم ” ر.محمد”. وطلب منه التنقل إلى مصنع ميشلان لنقله إلى الحي المقابل ،بمقابل 300دج، فذهب اليه على متن سيارة رباعية من نوع تويوتا ياريس. فوجده في انتظاره يحمل كيس سوداء اللون. ولدى بلوغه الحاجز الأمني بواد اوشايح قام برمي الكيس من النافذة ناكرا علمه المسبق بمحتواه. كما أقر المتهم أن ” ر.محمد” معتاد المتاجرة بالمخدرات. وأنه يقوم بشرائها من عند ابن عمه الممون “ر.ح”