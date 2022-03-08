أخفى “الكاشيات” في عدادات الكهرباء.. فار من العدالة مهدد بعامين حبسا

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على مسبوق قضائيا، يمتهن ترويج المؤثرات العقلية بحي باب برج الكيفان. بعد بلاغ تقدم به أحد سكان الحي بحيث مكنت العملية من حجز 44 قرص مهلوس “الكاشيات” من نوع “بريغابرين” 300 ملغ. ومبلغ مالي يقدر بـ13500دج.

كما مثل المتهم الموقوف أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، لمواجهة تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع. وهي التهمة التي أنكر المتهم جملة وتفصيلا.

في حين، صرح القاضي أن الدعوى الكيدية، سببها خلافات مع جاره “ل.محمد”، كما أن كمية الأقراص محل الحجز، ليست ملكه. وأن سبب نسبها لها هو تواجدها بالقرب من العداد الكهربائي مكان إخفائها من طرف أحد الأشخاص المروجين بالحي.

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أما عن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، فبرر المتهم حيازته له، بأنه من عائدات بيع الخضار مع عمه. معترفا في ذات السياق أنه شخص مسبوق قضائيا كما أنه محل أمر بالقبض بسبب قضية جرح وضرب عمدي بواسطة سلاح أبيض. حيث راح ضحيتها جاره الذي يرجح أن يكون هو المبلغ عنه لأجل توريطه قضائيا.

وأمام التماسات الدفاع بإفادة موكلها بالبراءة لانعدام الركن المادي. خاصة وأن القضية انطلقت من تصريحات تضمنت بلاغ من أحد الأشخاص ضد مجهول من دون ذكر اسم موكلها. ليلتمس وكيل الجمهورية من جهته توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار في حق المتهم.