أخلقة الرقمنة في الجامعة الجزائريّة.. ندوة وطنية في جامعة سوق أهراس

في إطار التوجّه العام و الدّقيق لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي صوب تعميم الرّقمنةتماشياً مع التّحدّيات العالميّة في البحث.تحتضن إدارة جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس برئاسة البروفيسور نورة موسى، و على مستوى لجنة. آداب و أخلاقيّات المهنة الجامعيّة ندوة وطنيّة بعنوان “أخلاقيات الرقمنة في قطاع التعليم العالي”.

سطرت فيها مجموعة من المحاور منها التحسيس بأهميّة التّحقق و الحذر في مجال الولوج إلى بوابات البحث بالتزام العلميّة في ظلّ التّطوّرات الرقميّة الجديدة. و كذا تطوير مساهمة الجامعة في مجال جودة المرئيّة و أخلقتها. و تعزيز البعد الأخلاقي في مجال الممارسة الأكاديميّة. على أن تكون الغاية من تنظيم هذه الندوة هو الخروج بتوصيات عمليّة لتفعيل. دور الجامعة في مجال أخلقة العمل الأكاديمي.

تشهد هذه النّدوة مشاركة نوعيّة و متميّزة بمداخلات علميّة رصينة للعديد من القامات العلميّة الأكاديميّة الفاعلة في المجال. منها البروفيسور عبد الحفيظ مقران رئيس المجلس الوطني لآداب و أخلاقيات المهنة الجامعيّة. على مستوى وزارة التعليم العالي، والبروفيسور محمد الأمين رياحلة. مدير المدرسة الوطنيّة للتكنولوجيّات المتقدّمة بالجزائر العاصمة. و البروفيسور الطيب صيد من كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بجامعة محمد الشريف مساعدية. و الدكتور نبيل بوعجيلة من كليّة الحقوق بذات الجامعة.

كما تسجّل مشاركة رؤساء لجان آداب و أخلاقيات المهنة الجامعيّة لجامعات الشرق الجزائري: عنابة، قالمة، تبسة، الطارف، أمّ البواقي، خنشلة، سكيكدة. الذين سيثرون بمناقشاتهم و اقتراحاتهم المركزيّة المطروحة في النّدوة بما يفتح آفاقاً واسعة للبحث في أخلقة الرقمنة.