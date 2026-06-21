أخمد منها 19 نهائيا.. تسجيل 25 حريقا خلال يوم واحد

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، التي تم تسجيلها يوم 21 جوان على الساعة 13سا30د.

وحسب الإحصائيات العامة، فإن إجمالي عدد التدخلات والحرائق المسجلة بلغ 25. حيث لا تزال 4 عمليات جارية ومتواصلة. وأخمِد تحت الحراسة حريقين، فيما تم إخماد نهائيًا 19 حريقا.

ولاية أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة فج الريح بلدية هنشير تومغني

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بسكرة

كما يتواجد حريق نخيل (11 وحدة) بالمكان المسمى حي فلياش بلدية بسكرة تحت الحراسة.

ولاية تلمسان

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الصف الصاف بلدية شتوان

أخمد تحت الحراسة (عملية حراسة).

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة احريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى المزرعة النموذجية حمادوش بلدية شتوان.

ولاية تيارت

كما جرى إخماد حريق محاصيل زراعية (قمح لين 5 هكتار) بالمكان المسمى منطقة الحلوش بلدية عين الحديد نهائيًا.

ولاية الجلفة

حريق أشجار مثمرة ومحاصيل بالمكان المسمى منطقة مبدوعة بلدية دار الشيوخ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سعيدة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة أولاد بوعزة (طريق ولائي رقم 9) بلدية الحساسنة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سيدي بلعباس

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية (شعير 1 هكتار) بالمكان المسمى منطقة عين البيضاء بلدية دوي ثابت نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بن يوب بلدية حاسي دحو.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما جرى إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 13 قرية مويلح بلدية رأس الماء نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مستثمرة تونسي بلدية مصطفى بن ابراهيم

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية قالمة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية لبيض أحمد بلدية عين رقادة نهائيًا.

ولاية قسنطينة

في حين لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 10 بلدية أولاد رحمون

حريق محاصيل زراعية، بالمكان المسمى قصر النعجة بلدية زيغود يوسف

جرى إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المدية

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى أمام مقر الدرك الوطني بلدية العمارية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية مستغانم

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار القزاقيز بلدية عين تادلس

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ورقلة

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق نخيل وحشائش يابسة بالمكان المسمى محيط حاسي بن عبد الله بلدية حاسي بن عبد الله

ولاية خنشلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد عزالدين (دوار أولاد مسلم) بلدية المحمل

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيبازة

كما جرى إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة هواري عبد القادر بلدية أحمر العين نهائيًا.

ولاية عين الدفلى

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى واد الريحان بلدية خميس مليانة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عين تيموشنت

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة حيرش محمد قرية أغبال بلدية تامزورة.

ولاية غليزان

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة إثر حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي سيدي مسعود (منطقة العرجة) بلدية سيدي امحمد بن علي

في حين، تم إخماد الحريق نهائيًا حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة سي جلال بلدية وريزان

ولاية عين صالح

حريق نخيل بالمكان المسمى السبخة بلدية إن غار

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