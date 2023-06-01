أخوات العريس.. تواضع الأميرتين سلمى وإيمان يخطف القلوب في زفاف الأمير الحسين

خطفت الأميرتان سلمى وإيمان، شقيقتا الأمير الحسين القلوب عند دخولهما برفقة العروسة رجوة آل السيف إلى قصر زهران.

وأظهرت الأميرتان تواضعا شديدا واهتماما بالعروس. وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر وحتى الشرفة التي عقد عليها القران.

وحظيت هذه المشاهد العفوية باهتمام الجمهور حول العالم الذي تابع الحفل المذاع مباشرة.

وشهد قصر زهران حضورا لمئات الشخصيات وسط أجواء من الفرح لزفاف ولي العهد الأمير الحسين.

وبعد تلقي التهاني سينتقل العروسان بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية لإكمال مراسم الزفاف المحضر لها.