أخيرا.. العربي طرقان يحيي حفلا بالجزائر ويعيد ذكريات الطفولة

أعلن الفنان طارق العربي طرقان، مؤدي الشارات وأغاني الرسوم المتحركة، عن إحياء حفل أوركيستراليى قريبا في الجزائر.

وكتب الفنان على صفحته الرسمية على موقع انستغرام: “قريبا جدا ولأول مرة، حفل أوركيسترالي في الجزائر”.

وغنى ولحن الفنان العربي طرقان، العديد من أغاني الرسوم المتحركة، التي ترسخ في وجدان أجيال تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي وعبر كامل العالم العربي.

ومن بين أغاني الرسوم المتحركة التي أداها، ماوكلي، وسيمبا، وكونان، وصقور الأرض، وعهد الأصدقاء، وهزيم الرعد وغيرها من الأعمال التي لم يتوقع دوام أثرها لعقود.

والفنان طارق العربي طرقان دمشقي المولد والمنشأ، من والد جزائري ينحدر من مدينة سيق بولاية معسكر في الغرب الجزائري، وأم جزائرية الأصل سورية المنشأ.

ويرافق الفنان العربي طرقان في هذه الحفلة، إبنته دينا العربي طرقان، والتي أدت بدورها العديد من أغاني الرسوم المتحركة.