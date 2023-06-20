أخيرا.. حورية فرغلي تعود إلى السينما بفيلم جديد

عادت الفنانة المصرية حورية فرغلي إلى شاشة السينما عبر فيلم ظلال مهجورة، وبدأت بالفعل بتصوير مشاهدها الأولى في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا، بعد 4 سنوات من الغياب، للفنانة حورية فرغلي والتي تعرضت لحادث خطير قبل فترة، بعد آخر أفلامها “استدعاء ولي عمرو” الذي صدر عام 2019.

وتدور أحداث الفليم، في أجواء يغزوها الغموض حول جريمة قتل. وتشارك فرغلي في الفيلم إلى جانب العديد من نجوم الوطن العربي.

ويجسد دور البطولة في الفيلم، النجم السوري رشيد عساف، الذي يجسد دور رجل أعمال مغترب في الإمارات. يحاول جاهدًا الدفاع عن الفتيات السوريات. ومساعدتهن في التغلب على المصاعب التي تواجههن.

كما يشارك في العمل كل من الفنانة السورية نادين خوري، والفنانة المصرية عبير اليوسف. والفنان الإماراتي منصور الفيلي، والعديد من الفنانين الآخرين.