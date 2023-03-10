أخيرا.. رامز جلال يكشف عن مقلبه الجديد برمضان 2023

كشف النجم المصري رامز، عن بوستر برنامجه الجديد لرمضان 2023 على MBC مصر، والذي يحمل عنوان “رامز نيفر إند”.

وكتب الفنان: “بسم الله توكلنا على الله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمى وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وتابع رامز في تعليقه عبر تويتر: “رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان”.

وكان حساب MBC مصر على انستقرام قد روج لإعلان برنامج رامز وكتب: “انتظروا رامز نيفر إند في رمضان حصريا على MBC مصر”.

حيث إن البرنامج كالعادة هو برعاية هيئة الترفيه السعودية، ويشهد نجاحا كبيرا في رمضان من كل عام.

وتحقق المقالب التي ينفذها رامز في ضيوفه الذين يستقبلهم من السعودية والعالم العربي مشاهدات مرتفعة في رمضان.