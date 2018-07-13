أخيرا ..صور أشعة ملوّنة تشخّص المرض بدقة عالية

أجرى علماء في نيوزيلندا أوّل صورة ملوّنة بالأشعة السّينية بالأبعاد الثلاثة على إنسان مستعينين بتقنية عالية من شأنها أن تحسّن التشخيص الطبي للمرضى.

حيث ساهمت فيه منظمة “سيرن” للفيزياء بتكنولوجيا تصوير متطوّرة، أين تم ابتكار تصوير بأشعة “إكس” الملوّنة.

تنجم عنه صور أدق وأوضح عن صور الأشعة السينية التقليدية بالأبيض والأسود المعتمدة منذ القدم.

وقالت المنظمة في بيان “التصوير بأشعة إكس الملونة تنجم عنه صور أوضح وأدق، ويساعد الأطباء على توفير تشخيص أدق لمرضاهم”.

وقد أطلق على هذه التكنولوجيا اسم “ميديبيكس”، وهي تعمل مثل كاميرا ترصد الجزئيات دون الذرية وهي تتصادم.

وقال مطور التقنية هذه “فيل باتلر” من جامعة “كانتربري” إن وسيلة التصوير الجديدة هذه قادرة على توفير صور لا يمكن لأي وسيلة أخرى توفيرها”.

وقالت منظمة “سيرن”، إنّ الصور تظهر بوضوح تام الفرق بين العظام والعضل والغضروف، فضلاً عن حجم الأورام السرطانية وموقعها.