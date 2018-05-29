أخيرا.. ماجر في مواجهة الصحافة الجزائرية هذا الأربعاء

قرر الناخب الوطني رابح ماجر عقد ندوة صحفية غدا الأربعاء بداية من الساعة الثالثة زوالا بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وأشار موقع الفاف في بيان له أن لاعبين من التشكيلة الوطنية لم يتم ذكر إسميهما سيُرافقان ماجر خلال الندوة الصحفية.

وأضاف بيان الفاف أن الندوة الصحفية التي سيعقدها الثلاثي المذكور ستكون متعلقة بالمباراتين الوديتين المُقررتين ضد مُنتخبي الرأس الأخضر والبرتغال.

وختم بيان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الندوة الصحفية التي سيلتقي فيها ماجر بوسائل الإعلام الوطنية ستستغرق 45 دقيقة فقط.