أخيرا.. ملكة الإحساس إليسا تُطلق العزوبية

اعترفت النجمة اللبنانية إليسا بأنها مرتبطة عاطفيا وتعيش قصة حب، في تصريح إنتظره جمهورها منذ سنوات طويلة.

واستطاع متابع لإليسا على تويتر، إن يخطف هذا الإعتراف من إليسا، وفعل ما عجز عنه الصحفيين والبرامج التلفزيونية.

وقامت إليسا بالإجابة على أسئلة متابعيها على تويتر، ليصلها سؤال جاء فيه “هل تعيشين قصة حب؟”، وأجابت إليسا بـ”نعم”.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم 17 جوان الماضي، حفلا فنيا بالرياض في المملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل المطرب وائل كفوري.