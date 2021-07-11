أخيرا.. ميسي يقود الأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا

تمكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة “ليونيل ميسي” من التتويج بكوبا أمريكا لأول مرة منذ 28 سنة بعد الفوز المحقق أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة هدف لصفر من تسجيل لاعب باريس سان جيرمان “أنخل دي ماريا”.

ميسي تمكن من التتويج بأول لقب له مع المنتخب الأرجنتيني في مسيرته والأغلى لأنه جاء أمام الغريم التقليدي البرازيل وفي بلدهم كونهم البلد المنظم، ليو ذرف دموع الفرحة واعتبره أغلى لقب في مشواره الكروي.