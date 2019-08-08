أخيرا.. وزارة الثقافة توضح بخصوص قضية الفنانة نضال

خرجت اليوم الخميس، وزارة الثقافة عن صمتها بخصوص الوضعية الإجتماعية للفنانة نضال، والتي تداولتها مختلف وسائل الإعلام مؤخرا .

وقامت الوزارة بتقديم عدة توضيحات عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، مؤكدة أنها تمت دعوة الفنانة إلى اجتماع على مستوى ديوان الوزارة بموافقة منها.

كما كلفت الوزيرة، رئيس ديوانها باستقبال نضال، تحديد يوم الأحد 04 أوت 2019 بمقر وزارة الثقافة، كموعد لاستقبالها .

واضافت الوزارة، أنها في ذات اليوم المحدد لاستقبالها تراجعت المعنية وقررت عدم الحضور للموعد، لأنه تم التكفل بمشكلتها المتعلقة بالسكن.

كما أن الفنانة “نضال” في اليوم الموالي أي يوم 05 أوت 2019 رفضت المساعدة المالية المقترحة من طرف “ONDA” .

كما أوضحت الوزارة الوصية، أن جميع مؤلفات الفنانين محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما أن التكفل بحقوق الفنانين في مجالي الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى موجود بفضل اتفاقية تم امضاءها مؤخرا مع الشركات الوطنية للتأمين.

وختمت الوزارة بيانها أن الفنانة “نضال” هي ممثلة كوميدية تتقاضى راتبا شهريا، ويمنحها المسرح الوطني الجزائري أعمالا مسرحية تتقاضى بموجبها مقابلا ماليا.