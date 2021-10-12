أخي لا يفوت فرصة دون أن يزدريني

تحية طيبة سيدتي وبعد: أنا فتاة أعيش حياة متواضعة لكن مشكلته الوحيدة أخي الذي لا يفوت أي فرصة لازدرائي بل وتسول له نفسه بضربي، آذاني عدّة مرات، يسمعني أقسى الكلمات ويصفني حتى بالعاهرة

والله يشهد أنني أعامله باحترام، وسيرتي طيبة في البيت وسط الأهل، لكنني لا أفهم سبب كل تلك العدوانية اتجاهي، علما أن هذه التصرفات تحدث في غياب والدي لأنهم يحبون العيش في الريف، وأنا أبقى في المدينة رفقة أختى الصغرى وأخ آخر ، تجاهلته كثيرا، لكن الأمر صار لا يطاق، أصبح يهددني بإتلاف أشيائي الخاصة وحتى هاتفي النقال، لم أرد مصارحة أمي حتى لا أقلقها، فكيف النجاة أرجوكم؟

الجواب

أختي، هذه التصرفات عادة لا تصدر من أخ لأخته إلا لأحد أمرين : إما لاضطرابه نفسيا أو ذهنيا الناتج عن تعاطي المخدرات.

وإما لاضطرابه سلوكيا لكونه إنسانا قاسيا جافيا، لا يفقه الحدود الشرعية في تعامل الأخ مع أخته.

وأيا ما كان الأمر، فالذي ننصح به أن تتجنبي أذاه بقدر إمكانك، وتجنبي كذلك البقاء منفرد معه، اشرحي معاناتك لأمك واطلبي منها أن لا تغادر المنزل، كي يمكنها التدخل وقت اللزوم، وأنت إذا رأيت غضبه احتد غيري الغرفة التي يكون فيها وأغلقي عليك الباب. فهذا أخاك لا أنصحك بان ترفعي صوتك أو تبادليه الضرب أبدا، لأن الأمر سيأخذ منعرجا آخر، عواقبه غير حميدة.

نقاط كثيرة لم توضحينها في الرسالة وهي ما جعلتني أتحفظ قليلا في الرد، فأنت لم تذكر إن كنت تعملين أو تدرسين، ولا هو إن كان عاملا أو لا، لكن لا عليك، فحلك حبيبتي هو تجنبه قدر المستطاع، ومصارحة أمك لتتدخل سريعا، اصبري على هذا البلاء، ولا تنسي أهمية التضرع لله سبحانه بالدعاء .