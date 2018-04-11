أخ الشهيد محرز: كان راح يتزوج مور رمضان

قال شقيق الشهيد محرز فليتة، الذي سقط شهيدا بعد تحطم الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك

وعلامات الحزن والتأثر بادية عليه في مشهد تدمع له العيون وتدمى له القلوب.

أن أخيه الشهيد كان على أبواب الزواج، حيث أن عرسه كان من المنتظر أن يقام بعد شهر رمضان الكريم، ويبلغ من العمر 26 سنة.

وأضاف أنه أمس كان معهم في المنزل وفي الصباح استقل الطائرة ليتفاجؤا بخبر استشهاده.

وكانت آخر كلمة للشهيد حسب ما قال أخوه أنه قريب شهر رمضان وأعود .

كما طلب شقيق الشهيد الرحمة لأخيه وتمنى أن يلهم الله كل ضحايا الشهداء الصبر والسلوان.