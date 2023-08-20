أخ زوجها قتل شقيقها في “الكورتاج”.. تفاصيل مأساة عروس طرابلس

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مؤلم، لحفل زفاف تخلله شجار عائلي أثناء زفة العروس، إنتهى بمأساة.

وتحول العرس الذي أقيم مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، إلى مأتم.

وأظهر مقطع الفيديو، العروس التي “انهارت بفستانها الأبيض” وسط الشارع، في مشهد مؤلم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن أحد شهود العيان تفاصيل الحادث حيث قال: “لدى نزول العروس من منزل ذوييها وأثناء وصول فرقة الزفة المسؤولة على إدارة الاحتفال في الشارع. حيث مبنى العروس السكني، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها”.

مضيفا: “رفض في هذه اللحظات شقيق العريس ما طلبه شقيق العروس فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار. وتطوّر لاحقا الأمر الى إطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل. وهو شقيق العروس، ويدعى مؤمن البيروتي”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد انهيار العروس التي بكت شقيقها في فستانها الأبيض. رافضة الواقع الصعب الذي حصل وسط انتقادات واسعة لخطورة السلاح المتفلت في الشارع اللبناني.

وعلم موقع سكاي نيوز عربية من مصادر أمنية أن القوى الأمنية طوقت المنطقة وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة.