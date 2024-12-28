 أخ يذبح أخوه في طريق السبيطار بالقليعة

إهتزت مدينة القليعة ولاية تيبازة على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص على يد أخيه.

إهتزت منطقة طريق البحاير ببلدية القليعة على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 74 سنة حيث أقدم شخص على ذبح شقيقه.

وذلك بعد مناوشات بسيطة بينهما تطورت إلى إعتداء دموي بالذبح من الوريد للوريد.

مصالح الأمن تدخلت على الفور بعد الإبلاغ عن الجريمة حيث تم توقيف الجاني واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق في ملابسات الحادثة ودوافعها.

كما تم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المحلي