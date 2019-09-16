أداء “سليماني” يُبهر “الفرنسيين”

يواصل النجم الجزائري “إسلام سليماني” صنع الحدث في “فرنسا” بعد أدائه الكبير في مباراة فريقه “موناكو” أمس الأحد أمام “مارسيليا”.

سليماني حتى وان لم يسجل في هذه المباراة التي انتهت لصالح “لوام” إلا أنه كان حاسما ويكفي أنه كان وراء تمريرة الهدف الثاني لفريقه.

كما أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية اختارته كأفضل لاعب من جانب فريقه وثاني أفضل لاعب في المباراة مؤكد أن هذا المحارب لا يكل ولا يمل.

فهو يقوم بضغط رهيب على المدافعين لكن تمريرته الساحرة لـ “بن يدر” في لقطة الهدف الثانية كانت رائعة جدا.

يذكر أن “موناكو” انهزم بنتيجة 4-3 أمام “أولمبيك مارسيليا” في الجولة الخامسة من الليغ 1.