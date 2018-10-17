أداء “فيغولي” مع الخضر يصنع الحدث في “تركيا” !!

أشادت الصحف التركية بأداء اللاعب الجزائري “سفيان فيغولي” في مباراة الخضر ضد منتخب البنين سواء لحساب الجولة الثالثة أو الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأكدت ذات المصادر أن “سوسو” لعب بروح كبيرة فوق أرضية الميدان وصال وجال في كل المناطق وكان لاعب متعدد المناصب.

كما أن المدرب “فاتح تيريم” يفكر هذه المرة بالزج به خلف المهاجمين وأن يلعب كصانع ألعاب حقيقي مثلما كان عليه في مباراة الجمعة الماضي ضد البنين لحساب الجولة الثالثة.

من جهة أخرى، أداء “فيغولي” يوم أمس الثلاثاء كان مثالي ولعب في أكثر من منصب وكان في الهجوم والدفاع بل كان يقاتل على كل كرة وهذا ما يؤكد على “روحه” الكبيرة.