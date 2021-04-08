أداء مميز لـ سولكينغ في اغنية جينيريك أضخم مسلسل رمضاني مليونير millionnaire

ككل موسم رمضاني قناة النهار تختار الأفضل والأحسن لمشاهديها الكرام من الأعمال الدرامية والكوميدية والإجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.

وسيكون الجزئريين في رمضان هذه السنة على موعد بمسلسل مليونير millionnaire أين إجتمع فيه نجوم الدراما والكوميديا الجزائرية.

نذكر منهم الممثلة القديرة بيونة بالإضافة إلى حسان كشاش، وكذا نبيل عسلي، وسارة لعلامي، وأيضا عدولة.

كما ستشارك نجمة مسلسل “أولاد مفيدة”، التونسية عزة سليمان.

وأدى المغني العالمي عبد الرؤوف درّاجي المعروف فنيا بـ “سولكينغ” بأداء رائع مازاد في العمل الفني إبداعا وتميزا .

قناة النهار دائما تطمح وتعمل لإختيار الأفضل لمشاهديها بأقوى الاعمال لتجمع الجزائريين داخل وخارج الوطن على طاولة واحد هذا رمضان.

الجمهور الجزائري سيكون على موعد بأضخم مسلسل رمضاني سيبث على قناة النهار بأحداث مشوقة في قالب جديد على الدراما الجزائرية.