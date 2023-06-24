أدباء عرب يشيدون بجهود الرئيس تبون في خدمة الثقافة ولمّ الشمل العربي

اشاد أدباء وشعراء عرب، بجهود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لرعايته ودعمه الدائمين للثقافة والمثقفين في الجزائر، ومبادرته التاريخية في لمّ الشمل العربي.

وقال مجموعة من الأدباء العرب الذين شاركوا في ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني، في بيانهم الختامي. إنه عملا على ما دأب عليه الرئيس عبد المجيد تبون من لمً للشمل في مبادرته التاريخية إبان رئاسته للقمة العربية، فإننا ندعوه إلى تمكين جائزة الأمير عبد القادر للشعر من البعد العربي وفتح المشاركات فيها لمختلف الأقلام العربية.

كما توجّه الأدباء العرب بالشكر لوزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، لوقوفها المستمر إلى جانب المبدعين والنشطاء الجمعويين في المجال الثقافي، حسب بيان الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون.

وأوضح المشاركون في بيانهم الختامي، أن الطبعة الأولى لملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني الذي امتد من 17 إلى 25 جوان 2023. ،تميّز بثراء البرنامج ورقي المشاركات وتتوّج بتوزيع جائزة الشاعر والصوفي والمجاهد الأمير عبد القادر للشعر بمناسبة الذكرى 140 لوفاته.

كما نوه مجموعة الأدباء بثراء برنامج ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني المنظّم من طرف الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون.

ناهيك عن إشادتهم بكرم الضيافة في مختلف المناطق التي زاروها في صورة ولاية غرداية التي احتضنت أماسي أدبية وشعرية واستقبلت الأدباء العرب.

ووقّع البيان الختامي كل من خالد العقبي ال شاعر والقاص ورئيس فرع اتحاد الكتاب التونسيين بولاية توزر في تونس.

بالإضافة الى سامح محجوب الشاعر ومدير بيت الشعر في مصر والشاعرة المصرية أمينة عبد الله والشاعر المصري جمال فتحي والإعلامي والكاتب محمود أبو بكر من إيريتريا والشاعر الليبي هود الأماني والشاعر الموريتاني البو محفوظ.