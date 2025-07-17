أدخلوا المخدرات لسجن الحراش.. مسِن وابنه في أروقة المحاكم

تابعت محكمة الحراش اليوم الخميس عجوزا تجاوز عتبة السبعين يدعى”س.السعيد” وابنه “س.آدم”. بتهمة إدخال ممنوعات لوسط عقابي. وذلك على خلفية ضبط كمية من المخدرات نوع القنب الهندي في احد المأكولات المعِدة لابنه الموجود بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وجاء تحريك الدعوى العمومية من قبل مصالح إدارة السجون بالمؤسسة العقابية بالحراش. وذلك على إثر العثور على قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 0.6 غ وسط احد الماكولات بقفة المسجون. التي تم تحضيرها لتمريرها للمسجون المدعو “س.عبدالله”.

وعليه تم مباشرة توقيف والد المسجون وتحويله على التحقيق الامني، هذا الأخير الذي أنكر عليه بالمجموعات المحجوزة. ليطال التحقيق ابنه المدعو”س.آدم” الذي تم توقيفه والتحقيق معه هذا الأخير اعترف بدسه للمخدرات في أحد الأطباق بالقفة المجهزة والموجود لشقيقه النزيل بناءا على طلبه.

وهو ما أكده المتهمان خلال محاكمتهما، حيث انكر الوالد المدعو”س.السعيد” علمه بما كانت تحتويه القفة، فيما تحمل ابنه مسؤولية ذلك.

دفاعهما طالب خلال المرافعة بتطبيق القانون في حق المتهم “س.آدم” والبراءة لوالده.

من جهته وكيل الجمهورية التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية، لتنطق المحكمة بعد المداولة القانونية بادانة المتهم”س.آدم” بعام حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية، فيما برأت والده من روابط التهمة.