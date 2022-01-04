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قناة النهار

أدرار: أزمة خبز بسبب غلق المخابز.. جمعيات يطالبون بتدخل السلطات

بقلم قناة النهار
أدرار: أزمة خبز بسبب غلق المخابز.. جمعيات يطالبون بتدخل السلطات
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أدرار: أزمة خبز بسبب غلق المخابز.. جمعيات يطالبون بتدخل السلطات

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