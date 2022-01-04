قناة النهار أدرار: أزمة خبز بسبب غلق المخابز.. جمعيات يطالبون بتدخل السلطات بقلم قناة النهار نشر في 04 جانفي 2022 - 11:54 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 176 0 أدرار: أزمة خبز بسبب غلق المخابز.. جمعيات يطالبون بتدخل السلطات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rU5zW اقرأ أيضا بعد إنفجار لغم وبتر رجله.. الطفل عادل بالنعامة يناشد السلطات مساعدته على العلاج قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف الوجه الأخر لولاية بجاية ويجلب صور يندى لها الجبين قناة النهار 02 جانفي تيميمون : الواحة الحمراء..قبلة الكثيرين المطالبين بتوفير المرافق قناة النهار 02 جانفي ألــو فــارس : "أجنحة الدجاج بالقمح" في الفرن و"حلوى بالتفاح"..ولا أروع قناة النهار 15 ديسمبر صريح جدا : جزائريات يعتقدن أن العمل و الدراسة سندهم في الحياة و ليس أزواجهم لماذا؟ قناة النهار 19 ديسمبر كوكايين الفقراء ..التشوتشنة سم قاتل يفتك بالشباب الجزائري قناة النهار 28 ديسمبر صريح جدا: مواجهة قطر.. الخضر جاهزون والأنصار متفائلون ! قناة النهار 15 ديسمبر هذه سلسلة الزيارات المبرمجة بين الجزائر وتونس قناة النهار 15 ديسمبر "هذه هي ذكريات الجزائريين لعام 2021..عندي 6 ولاد كامل هزو نساهم وراحو قناة النهار 29 ديسمبر وفد المنتخب الوطني يشد الرحال إلى قطر للدخول في تربص قبل "كان" الكاميرون قناة النهار 27 ديسمبر