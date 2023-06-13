أدرار.. أول فوج من الحجاج يغادرون نحو البقاع المقدسة

غادر فجر اليوم الثلاثاء، أول فوج من الحجاج الميامين نحو البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية. لأداء مناسك الحج، في رحلة دولية مباشرة من مطار الشيخ سيدي محمد بلكبير بولاية أدرار.

يشار إلى أن الفوج الأول يضم 187حاجا، هيئت لهم كافة الظروف التنظيمية واللوجستية لضمان تنقلهم في ظروف مريحة. من خلال توفير المرافقة الإدارية لإعداد الملفات والوثائق المطلوبة والرعاية الصحية ومرافقة مصالح الحماية المدنية والجمعيات المدنية.

وعبر مختلف دوائر الولاية استفاد الحجاج من ندوات ودورات تكوينية جوارية. فيها توجيهات من طرف ممثلي مصالح الشؤون الدينية والصحة والحماية المدنية. والجمارك والخطوط الجوية الجزائرية حول كل التدابير والسلوكيات المتعلقة بأداء هذه الشعيرة الدينية.

كما دعا والي ولاية أدرار العربي بهلول، خلال إشرافه على توديع الحجاج، إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات مختلف الهيئات المتدخلة في تنظيم عملية الحج لضمان أداء مناسكهم في ظروف مريحة وهادئة.

مشيرا إلى أن كل الظروف مهيأة على مستوى مطار الشيخ سيدي محمد بلكبير، لاستقبال وفود الحجاج ومرافقتهم إلى غاية انطلاق رحلتهم نحو البقاع المقدسة. مضيفا أن مصالحه عملت على تدعيم رحلات الحج من الولاية برحلة جوية رابعة لاستيعاب حجاج ولايتي أدرار و تيميمون.

ومن جهتهم ثمن الحجاج قرار السلطات العليا للبلاد بتخصيص رحلات جوية مباشرة لنقلهم من أدرار نحو البقاع المقدسة مما وفر عليهم عناء التوقف في مطارات أخرى بالوطن في الرحلات غير المباشرة التي كانت تنظم سابقا.