أدرار: أونيسي  يتفقد مشاريع القطاع و يشدد على ضرورة الاسراع في وتيرة الانجاز

اشرف المدير العام للامن الوطني خليفة اونيسي، اليوم الثلاثاء، على تفقد ومعاينة عدد من المشاريع الهامة للأمن الوطني بأدرار.

والتي هي طور الانجاز، ومنها المقر الجديد لشرطة الحدود والوحدة الجمهورية للامن التي بلغت نسبة الانجاز بها نحو 85 %.

وذلك خلال زيارته العملية التي قادته الى ولاية ادرار بمعية السلطات المحلية.

اين اوضح في هذا السياق ، انه تم اعطاء تعليمات وتوجيهات من قبل المدير العام.

وذلك من اجل ضرورة الاسراع في وتيرة وانجاز هذه المشاريع، وحتى تكون عملياتية قبل شهر مارس المقبل .

كما اوضح في نفس الصدد، ان هذه المنشآت الامنية، من شأنها ان تعزز القدرات العملياتية لمختلف المصالح الموجودة اصلا.

وهذا خدمة لحاجيات ومتطلبات المواطن في شتى مجالات الحياة.