أدرار: إجراء أوّل عملية فصل الصفائح الدموية للمرضى بمركز مكافحة السرطان

أجريت أوّل عملية لفصل الصفائح الدموية لفائدة مرضى بالسرطان على مستوى مصلحة طب الدم بمركز مكافحة السرطان بأدرار.

وأفاد مدير مركز مكافحة السرطان باهتي عبد الله، أن هذه العملية النوعية تأتي بعد اقتناء وتركيب عتاد متخصص في فصل الصفائح الدموية الذي تدعم به المركز مؤخرا في هذا المجال الطبي. وأجريت هذه العملية لفائدة هؤلاء المرضى من طرف طاقم طبي وشبه طبي بحضور رئيس مركز نقل الدم بأدرار. حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية والجنوب الغربي للوطن.

و في سياق ذي صلة فقد تم اقتناء وتركيب تجهيزات متخصصة بمصلحة التشريح الباطني (تشريح الأنسجة) بذات المركز. وستدخل تلك التجهيزات الطبية حيز الخدمة بعد استكمال الإجراءات الضرورية مطلع شهر أكتوبر المقبل.